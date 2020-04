MOZ

Steinhöfel (MOZ) "Es ist für alle eine Situation, die wir noch nicht kennen", sagt ­Andreas Batsch. Das mag etwas heißen – seit 35 Jahren ist er bei der Polizei, und jetzt ist auch für ihn manches neu. Zwei Mal pro Woche sei er mit dem Ordnungsamt auf Streife, um zu kontrollieren, ob sich in der Gemeinde Steinhöfel – seinem Zuständigkeitsgebiet – alle an die Kontaktsperre halten. "Ich habe dabei eine große Akzeptanz festgestellt", sagt der Polizeihauptmeister beim Besuch in der Inspektion in Fürstenwalde, wo er seine Schreibtischarbeit erledigt.

Falls es seine Aufgaben erfordern, dass er keinen Mindestabstand zu anderen Menschen einhalten kann, ist er routinemäßig mit einem Schutzanzug, Maske und Einmalhandschuhen ausgerüstet. "Das gab es schon immer", sagt er. Neu sei das Desinfektionsmittel an Bord. Ein Verstoß gegen Vorschriften, den er zuletzt festgestellt habe, hat nichts mit Corona zu tun. "Nahe der B 5 in Heinersdorf hat jemand illegal Dachpappe entsorgt", erzählt er. Auf den Dörfern sei die Lage einfacher als in der Stadt. "Die Menschen können dort in ihre Gärten gehen."