Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Das deutsch-polnische "Abkommens über die gemeinsame Verbesserung der Situation an den Wasserstraßen im deutsch-polnischen Grenzgebiet" vom 12. Juni 2015 strebe eine nahezu ganzjährige Wassertiefe von 1,80 Meter an, so der Umweltwissenschaftler Jonathan Rauhut. "Warum wird der Oderausbau aber gegen das Votum der Hochwasserschutzbehörden durchgesetzt? Wer profitiert davon?" Diese provokanten Fragen versuchte Jonathan Rauhut am Sonnabend bei seinem Vortrag zu beantworten.

Vortrag wechselt ins Internet

Auf Initiative von Elizabeth Pankhurst aus Hohenwutzen organisierte und moderierte Christian Unselt, Vorsitzender der NABU-Regionalgruppe Oberbarnim Bad Freienwalde die virtuelle Veranstaltung. Der Vortrag sollte im Pfarrhaus Lunow stattfinden. Wegen der Corona-Kontaktsperre wechselte sie ins Internet, wo sich 16 Teilnehmer per Computer oder Telefon eingewählt hatten. Der Referent saß in seinem Arbeitszimmer in Biesenthal, Christian Unselt moderierte von Lüdersdorf aus. Die Leitungen hielten stand.

Rauhut arbeitet als Berater für den Deutschen Naturschutzring und polnische Naturschutzverbände. Daher beschäftigt er sich schon länger mit der Materie und hat mit Beteiligten auf beiden Seiten der Oder gesprochen. Er fordert vor allem mehr Transparenz in dem Verfahren.

Der von Rauhut kritisch gesehene Ausbau der Oder solle angeblich der Hochwassersicherheit dienen, weil nur so die Eisbrecher-Flotte nicht im Sand stecken bleibt, zitierte Rauhut das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde und das Bundesverkehrsministerium. Die Eisbrecher seien ohne Frage wichtig, um beim Tauen des Eises einen sicheren Abfluss zu schaffen und Eishochwasser auf der Oder zu verhindern. Unverständlich sei aber, warum das WSA Eberswalde trotz vielfacher Anfrage niemals beantwortete, an welchen Daten und an welchen Orten in der Vergangenheit die Eisbrecher überhaupt jemals gefährdet gewesen wären, so Rauhut.

Für den Umweltwissenschaftler ist die Eisbrecherflotte nur ein vorgeschobenes Argument. Laut Stellungnahme des WSA zum deutsch-polnischen Abkommen benötigen die deutschen Eisbrecher tatsächlich nur einen Tiefgang von 1,45 bis höchstens 1,65 Meter. Daher profitiere von dem Ausbau eher die Binnenschifffahrt. "Ich habe nichts gegen Binnenschifffahrt und kenne sogar viele polnische Kapitäne", sagte Rauhut. Im Abkommen sei der Hochwasserschutz nur vorgeschobener Grund.

Rauhut warnt vor einem Ausbau der Oder, weil die Folgen für die Natur und vor allem für das Oderbruch nicht absehbar seien. Um zwölf Zentimeter über dem bestehenden Niveau steige der Wasserspiegel der Oder bei Hohenwutzen. Das gelte auch bei Hochwasser. Zwölf Zentimeter höre sich nicht viel an. Hätte die Oder 1997 um so viele Zentimeter höher gestanden, wäre der Deich bei Hohenwutzen wohl nicht zu halten gewesen.

Das Landesamt für Umwelt (LFU) und das brandenburgische Umweltministerium als oberste Hochwasserschutzbehörde des Landes Brandenburg lehne den Ausbau ebenso ab, betonte Jonathan Rauhut. Nach Auffassung der Behörden verstoße der Ausbau gegen EU-Natura-Recht und gegen die EU-Wasserrahmenrichtlinie.

BUND prüft Klage

Die Regionaldirektion für Umweltschutz in Stettin habe am 18. März den Ausbau der 162 Kilometer langen Grenzoder genehmigt, so Rauhut. In Deutschland werde es noch ein paar Jahre bis zur Genehmigungsreife dauern. Der BUND prüfe, ob deutsche Naturschutzverbände gegen die Genehmigung klagen dürfen, sagte Sascha Meier vom Vorstand des brandenburgischen Landesverbandes. Naturschutzverbände sehen Gefahren für die einzigartige Natur der Oder. Der Ausbau gefährde seltene Fischarten wie den Schnäpel oder den Stör.

Sollte tatsächlich die Eisbrecherflotte bei Niedrigwasser auf der Oder nicht fahren können, empfiehlt Rauhut eine Alternative aus Kanada, ein Schwimmbagger, der mit wenig Wassertiefe auskommt. Er baggert Eisschollen einfach weg.