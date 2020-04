Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Die Stadtverordneten haben den Standort für den geplanten Neubau der Kita "Oderfrösche" beschlossen. Er soll unterhalb des Schlossberges entstehen. Der Beschluss ist folgerichtig. Denn drei Jahre nach dem Aufstellungsbeschluss hatten die Stadtverordneten im September 2019 den Bebauungsplan "Wohnen und Kita am Schlossberg" bestätigt. Der Flächennutzungsplan wird entsprechend geändert.

Trotzdem meldete Dr. Joachim Naumann vor dem Beschluss zum Standort Bedenken an: "Wir haben in der Stadt zwei Kitas (die städtischen und eine evangelische – d.R.), aber keine altersgerechte Wohnform", so der CDU-Stadtverordnete. Er wollte abwarten, ob ein Kita-Neubau voll gefördert würde. Wenn nicht, sollte am Schlossberg ein Senioren-Wohnprojekt entstehen.

"Das Grundstück ist für Senioren völlig ungeeignet", hielt Bürgermeister Peter Heinl dagegen. Die kämen das Kopfsteinpflaster mit dem Rollator nicht bergauf in die Stadt. Das hätten ihm Investoren, die in Lebus altersgerecht bauen wollen, bestätigt. Heinl hält das Grundstück auch für den Kita-Neubau nicht für optimal.