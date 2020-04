Dietrich Schröder

Warschau (MOZ) In gut einem Monat – am 10. Mai – stünde in Polen die Wahl des Staatspräsidenten auf dem Kalender. Und ohne das Corona-Virus wäre daraus möglicherweise eine langweilige Angelegenheit geworden. Denn die Wiederwahl von Andrzej Duda, der vor fünf Jahren überraschend vom allmächtigen Parteichef der PiS, Jaroslaw Kaczynski, ins höchste Staatsamt gehievt worden war, galt als sicher.

Doch wie bei den meisten anderen Dingen, ist auch bei dieser Wahl nichts mehr, wie es vorher war. Ein echter Wahlkampf kann wegen des Versammlungs- und Ausgangsverbots ohnehin nicht stattfinden. Die wichtigste Oppositionskandidatin Malgorzata Kidawa-Blonska stellte ihren Wahlkampf deshalb nicht nur ein, sondern rief auch zum Boykott der gesamten Wahl auf.

Doch PiS-Parteichef Kaczynski hält verbissen an dem Termin fest. "Die Wahl kann nur verschoben werden, wenn in Polen der Notstand ausgerufen wird. Und das ist bisher nicht der Fall", erklärte er seinen Landsleuten im Fernsehen. Noch vor ein, zwei Wochen schien es der polnischen Regierung, als habe sie durch das rasche Schließen der Grenzen die Epidemie besser im Griff als andere Länder. Gebetsmühlenartig verwiesen PiS-Politiker und ihr wohlgesonnene Journalisten darauf, dass es in Polen deutlich weniger Erkrankungen gibt als in Italien, Spanien oder Deutschland. Und Parteichef Kaczynski träumte bereits vom neuerlichen Triumph: Dem Sieg seines Zöglings Duda diesmal bereits in der ersten Runde der Wahl.

Doch mittlerweile steigt die Epidemie-Welle auch östlich von Oder und Neiße unaufhörlich an. Am Sonntag galten 3800 Polen als Corona-erkrankt und 84 waren gestorben. Die Zahl derer, die sich nach Rückkehr in ihr Land in zweiwöchiger Zwangs-Quarantäne befinden, geht ebenfalls in die Tausende.

Hinzu kommt: Nicht nur die Regierung weiß über die Schwächen des eigenen Gesundheitssystems. Zwar hat die PiS seit 2015 viel Geld an kinderreiche Familien und Rentner ausgezahlt. Doch das Gesundheitssystem wurde nicht reformiert.

Die Frage, ob die Präsidentenwahl dennoch durchgezogen wird, ist zu einer Zerreißprobe geworden. Mehr als 70 Prozent der Befragten erklärten in einer Telefonumfrage, dass man sie verschieben solle. Die PiS aber peitschte Verordnungen durchs Parlament, mit deren Hilfe die Abstimmung per Briefwahl stattfinden soll. Als Beleg dafür, dass eine komplette Briefwahl möglich sei, wird auf die kürzliche Kommunalwahl in Bayern verwiesen. Und am Sonnabend wurde vorsorglich der stellvertretende Verteidigungsminister zum Chef der polnischen Post ernannt.

Mittlerweile jedoch tun sich Risse in der eigenen Partei auf: Der Vize-Regierungschef und Wissenschaftsminister Jaroslaw Gowin probte vergangenen Woche den Aufstand gegen Kaczynski. "Wir haben die Wahl zwischen Leben und Tod und müssen die Abstimmung verschieben", tönte Gowin am Donnerstag. Und drohte mit Rücktritt der ihm nahestenden Abgordneten und Minister.

Doch mittlerweile scheint es, als habe Kaczynski die Attacke abgewehrt. Noch am Freitagabend schlug Gowin einen Kompromiss vor: Demnach sollte die Amtszeit des jetzigen Präsidenten um zwei Jahre verlängert werden, verbunden mit der Option, dass Duda danach nicht ein weiteres Mal kandidieren kann. Dafür wäre eine Verfassungsänderung vonnöten, über die das Parlament heute abstimmen soll.

Die wichtigsten Oppositionsparteien haben bereits signalisiert, dass sie dies ablehnen. Wieder einmal scheint die Opposition zu zerstritten, um den Riss in der PiS-Partei nutzen zu können.

Tiefe Spaltung des Landes

Freilich sind die meisten Polen angesichts der Gesundheitsprobleme solcher politischen Kämpfe längst überdrüssig. Ein grundlegender Unterschied zur derzeitigen Stimmung in Deutschland ist folgender: Eine Situation wie hierzulande, in der sich die Große Koalition regelmäßig mit den Oppositionsparteien abstimmt und von diesen sogar Unterstützung erhält, wäre östlich der Oder derzeit kaum vorstellbar. "Darin besteht die eigentliche Tragik unseres Landes", meint auch der Warschauer Publizist Adam Krzeminski: "Die PiS und speziell Jaroslaw Kaczynski sind nicht mehr dazu in der Lage, mit anderen vernünftig zu reden."