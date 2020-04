Ralf-Rüdiger Targiel

Frankfurt (Oder) Fast 500 Frankfurter starben 1866 an einer Cholera-Epidemie. Ohne die Arbeit von Dr. med. Jakob Samuel Loewenstein, der ein Cholera-Hospital leitete, wären es wohl noch viel mehr geworden. Doch wer der Arzt?

Geboren wurde Jakob Samuel am 3. Oktober 1803 als Sohn von Samuel und Paulina Loewenstein, einer einflussreichen jüdischen Familie in Lissa (Leszno). 1825 ging er nach Berlin an die Universität, um Arzt zu werden. Zu seinen Lehrern zählten die bedeutendsten Mediziner jener Zeit, darunter die Brüder Christoph Wilhelm und Friedrich Hufeland. Jakob Samuel Loewenstein beschränkte sich jedoch nicht nur auf die medizinischen Fächer, sondern hörte auch historische und philosophische Vorlesungen.

Erste Praxis nahe am Markt

In seiner Dissertation, die er am 27. Juni 1828 erfolgreich verteidigte, verband er alle Wissensgebiete: Er schrieb "De prosodia medica sive de recta verborum in medicina usitatorum pronuntiatione", womit er sich gegen die Verstöße seiner Fachkollegen gegen die richtige Betonung der medizinischen, oftmals aus dem Griechischen stammenden Kunstausdrücke wandte. Seine Abhandlung dürfte besonders bei den praktizierenden Ärzten, Apothekern und Naturforschern gut angekommen sein. Denn zehn Jahre später gab er die Schrift als Leitfaden in deutscher Sprache: "Die medizinische Prosodie oder über die richtige Aussprache der in der Medizin und Pharmacie gebräuchlichen Ausdrucke mit besonderer Berücksichtigung der Etymologie" erneut heraus.

Nach der Promotion ließ sich Jakob Samuel Loewenstein am 1. Juli 1829 als praktischer Arzt in Frankfurt nieder. Seine Praxis eröffnete er im nahe am Markt gelegenen Haus von Adolph Meyer, Große Scharrnstr. 39, später zog er in das Haus Richtstraße 58, gleich neben dem israelitischen Gemeindehaus. Hier lebte er mit seiner Frau Johanna geb. Leon und seinen vier Kindern.

In seiner fast 40-jährigen ärztlichen Tätigkeit in Frankfurt sorgte sich Dr. Loewenstein um das hiesige jüdische Hospital und Krankenhaus und die Krankenpflege in der jüdischen Gemeinde sowie um die Verbesserung der sanitären Verhältnisse der armen Bevölkerung in der Stadt.

Über seine Tätigkeit als praktischer Arzt hinaus war er rege schriftstellerisch tätig. In medizinischen Fachzeitschriften schrieb er über einzelne Krankheiten und Seuchen. 1840 erschien sein Buch "Hygiea oder die Kunst, das Leben des Weibes zu erhalten, zu verlängern und zu verschönern" – von Kritikern verrissen, 1852 erneut in Stockholm aufgelegt. Mit seiner 1848 in der medizinhistorischen Zeitschrift "Janus" veröffentlichten Abhandlung zur medizinischen Fakultät der zu dieser Zeit fast vergessenen alten Frankfurter Universität holte er erstmals wieder die bedeutenden Leistungen der hiesigen Medizinprofessoren aus dem Dunkel der Vergangenheit.

Der vielseitig interessierte Loewenstein dokumentierte die Entwicklung der Stadt. Seine in Auswertung des Frankfurter patriotischen Wochenblattes und nach 1829 aus eigenem Erleben verfasste handschriftliche Chronik von 1811 bis 1860 ist im Stadtarchiv noch heute eine wichtige Quelle. Als dann im Jahr 1860 das an der eigenen Geschichte interessierte Frankfurter Bürgertum den Historisch-Statistischen Verein gründete, wurde Dr. Loewenstein Mitglied.

Am 20. November 1861 hielt er dort seinen ersten Vortrag. Sein Thema waren die Epidemien in Frankfurt vom 14. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Dieser Überblick wurde zur Grundlage für alle späteren Abhandlungen zu diesem Thema. Die MOZ wird die Arbeit aus aktuellem Anlass in den kommenden Wochen in loser Folge in Auszügen vorstellen.

In den folgenden Jahren hielt Loewenstein zu den verschiedensten weiteren Themen Vorträge. Auf der Sitzung am 17. September 1867 ergriff er letztmalig das Wort, als er unter anderem seine Statistik der Choleraepidemie 1866 in Frankfurt vorlegte.

Große öffentliche Anteilnahme

Obwohl er bald darauf erkrankte, konnte er im Juni 1868 die Überarbeitung seiner Geschichte der medizinischen Fakultät der Viadrina noch abschließen. Nach einem sechsmonatigen Leiden verstarb Loewenstein – noch nicht 65 Jahre alt – gegen Mittag des 6. September 1868. Am Morgen seines Todestages war er noch durch die Ernennung zum Sanitätsrat geehrt worden.

Drei Tage später wurde er unter großer öffentlicher Anteilnahme auf dem jüdischen Friedhof in der damaligen Frankfurter Dammvorstadt beerdigt. Nicht nur die Synagogen-Gemeinde trauerte um ihren verdienstvollen Arzt. Das Frankfurter patriotische Wochenblatt widmete ihm einen umfangreichen Nachruf, in dem es unter anderem hieß: Er war "nicht nur ein erfahrener, aufopfernder Arzt, sondern auch ein selbstloser treuer Freund und Berather, ein unermüdlicher Helfer und Wohlthäter. Noch in der letzten Cholera-Epidemie 1866, während welcher die gleichzeitigen Kriegsereignisse eine Anzahl Aerzte von Frankfurt fernhielten, war er nicht blos bemüht, den erhöhten Ansprüchen an seine ärztliche Thätigkeit zu genügen, sondern er lenkte die Wohlthätigkeit seiner Mitbürger auch darauf hin, den dringendsten Bedürfnissen der Armuth durch Verbesserung der Wohnungs- und Nahrungsverhältnisse zu begegnen und dadurch die Calamität in möglichst enge Grenzen einzudammen."