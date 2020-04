Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Besondere Zeiten verlangen besondere Dienstleistungen: Seit dem 19. März hat die Stadt eine Beratungshotline geschaltet, an die sich Bürger werktags von 8 bis 20 Uhr mit Fragen zur Corona-Krise wenden können.

Sechs Telefone sind in den täglich zwölf Stunden ständig besetzt. Beschäftigte aus dem Stadtverordnetenbüro betreuen die Hotline zusammen mit Kollegen aus der Bürgerbeteiligung, der Kämmerei, dem Kooperationszentrum und auch mit Musikern des Staatsorchesters, die zurzeit nicht auftreten können.

Abhängig von der Lage seien an manchen Tagen mehr als 80 telefonische Anfragen und E-Mails zu beantworten. "Nach dem Inkrafttreten der Allgemeinverfügungen und der Eindämmungsverordnung war natürlich besonders viel los", berichtet Kathrin Lindenberg, Leiterin des Stadtverordnetenbüros und jetzt Koordinatorin für die Hotline. Viele Bürger wollten wissen, was sie noch dürfen und was nicht. Die am häufigsten gestellte Frage jedoch bleibe: Wie verhalte ich mich, wenn ich mich krank fühle? "Inzwischen gehen aber auch viele Fragen ein, die nicht immer pauschal zu beantworten sind", erklärt sie. Patchwork-Familien fragen nach Besuchs- und Kontaktregelungen. Senioren informieren sich über Bestelldienste für Mittagessen. Und auch Frankfurter mit polnischem Pass rufen an und fragen nach den Regelungen an der Grenze – für letztere wird künftig von 8– 14 Uhr eine Beratung in polnischer Sprache angeboten.

Zugenommen hätten Hinweise von Bürgern, die auf Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung aufmerksam machen. "Die Leute bringen oft zum Ausdruck, dass sie selbst versuchen, sich so gut wie möglich, an die Regeln zu halten. Und empfinden es dann als ungerecht, wenn sie sehen, dass es andere nicht tun", berichtet Kathrin Lindenberg. Ihr Rat: Lieber zuerst das Gespräch mit den Mitbürgern suchen, statt sofort zum Telefonhörer greifen.

Corona-Hotline: 0335 552-1234 oder Mail an hotline@frankfurt-oder.de