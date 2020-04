Manuela Bohm

Mögelin (MOZ) 51 Fußballer wären in den beiden Männermannschaften des Mögeliner Sportclubs (MSC) aktiv. Wegen des derzeit eingestellten Spiel- und Trainingsbetriebs ist Sport nur noch einzeln, höchstens zu zweit möglich.

Daher haben die MSC-Spieler den grünen Rasen mit Einkaufswagen getauscht und bieten Hilfe für jene an, die nicht aus ihrer Wohnung können oder zur Corona-Risikogruppe gehören. "Ursprünglich wollten wir unser Training mit den angebotenen Hilfen verbinden und die Einkäufe beim Jogging austragen. Aber das geht nicht", schmunzelt Christoph Haase. Der Fußballer lieferte in der vergangenen Woche den ersten Einkauf aus - darunter zwei Kästen Wasser.

"Wir wollen helfen, die Grundversorgung für die Menschen zu sichern, die es selbst nicht können", betont Fred Hansel, Vorstandvorsitzender des Vereins. 500 Flyer haben die Sportler in Mögelin verteilt, helfen gern aber auch den Premnitzern und Döberitzern. "Die Aktion läuft an. Drei Leute nahmen unsere Hilfe bereits an", sagt Haase. Andere wollen die Aktion der Fußballer mit Spenden unterstützen, weil sie das Engagement toll finden.

Über den Flyer, aber auch die Vereinswebseite www.moegelinersc.de/news/ informieren die Sportler, dass sie nicht nur Einkäufe erledigen, sondern auch Hunde ausführen und Botengänge erledigen. "Dabei halten wir uns an die vorgeschriebenen Hygiene-Richtlinien während der Coronakrise", weisen sie auf ihrem Flyer hin.

Wer die Unterstützung des Vereins in Anspruch nehmen möchte, kann sich etwa per E-Mail an hilfe@moegelinersc.de an den MSC wenden. Auf seiner Facebook-Seite finden sich zudem weit mehr Informationen. Endet die Coronakrise, wollen die Männer alle, die die Hilfsangebote in Anspruch genommen haben, zu einem Heimspiel einladen. Dann können sie die Sportler auf dem Platz unterstützen. Wann das sein wird, ist in der jetzigen Zeit für die Mannschaften nicht abzusehen.