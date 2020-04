BRAWO

Brandenburg an der Havel Brandenburger Beamte konnten am Samstagmittag einen Dieb in der Innenstadt nach seiner Tat stellen.

Ein Zeuge beobachtete zuvor, wie der Mann in der Hauptstraße vor dem Rossmann-Drogeriemarkt von einem abgestellten Fahrrad die Steckbeleuchtung entwendete. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Hammerstraße.

Dort konnte der Täter durch die Polizeibeamten gestellt werden. Es handelt sich bei ihm um einen polizeibekannten 37-jährigen Brandenburger. Er hatte die Steckbeleuchtung noch bei sich. Die Polizeibeamten konnten bisher nicht den Besitzer des Fahrrades ermitteln, von dem die Steckbeleuchtung entwendet worden ist. Der Besitzer kann sich bei der Polizei in Brandenburg an der Havel melden.

Bei einer Durchsuchung wurden weitere Gegenstände sichergestellt, die offensichtlich aus einer Diebstahlshandlung stammen könnten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der alkoholisierte Mann in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in der Polizeiinspektion Brandenburg fortgeführt.