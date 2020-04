René Wernitz

Jerchel / Milower Land (MOZ) In Jerchel (Gemeinde Milower Land) standen am Sonntagmittag rund 600 Quadratmeter Waldboden in Flammen. Dem 38-köpfigen Löschtrupp am Rotdornweg gehörten Feuerwehrleute aus Jerchel, Möthlitz, Nitzahn und Milow an. Sie brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

Wie im Havelland herrscht gegenwärtig in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Brandenburgs Waldbrandgefahrenstufe 4. Es ist die zweithöchste Stufe und steht für "hohe Gefahr". Wie Martina Heinitz vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) am Montagvormittag auf BRAWO-Anfrage meinte, sei sie zwar keine Hellseherin, doch geht sie bei weiter andauernder Trockenheit davon aus, dass sich die Wälder des Landes bis Ostern im roten Bereich befinden dürften. Rot steht für Stufe 5, bei der von "sehr hoher Gefahr" auszugehen ist.