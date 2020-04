Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Beamte der Bereitschaftspolizei kontrollierten am Freitagabend einen Fahrradfahrer in Nauen, der ohne Licht am Rad unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 18-jährige Mann diverse, für den Verkauf abgepackte Betäubungsmittel und ein Messer, welches den Bestimmungen des Waffengesetzes unterliegt, mitführte. Die Gegenstände wurden sichergestellt und anschließend auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Hier wurden weitere Betäubungsmittel und szenetypische Utensilien aufgefunden und eingezogen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz.