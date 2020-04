Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Knall auf Fall steht die Stadt Storkow vorübergehend ohne Amtsleiter für Stadtmarketing und Tourismus da. Andreas Gordalla ist – zumindest für die Öffentlichkeit völlig überraschend – zum 1. April aus der Stadtverwaltung ausgeschieden. Das hat Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig kurzfristig mitgeteilt.

Zu Gründen wollte sie sich auf Nachfrage nicht äußern. "Diese Entscheidung haben wir gemeinsam mit Herrn Gordalla getroffen", sagte sie. Offenbar sah sie dringendes Handeln geboten: Sie bitte um Verständnis, dass auch in solch schweren Zeiten wie in der Corona-Krise so manche Entscheidungen nicht aufgeschoben werden könnten, so die Bürgermeisterin weiter. Mehr könne sie dazu nicht sagen. Auch Gordalla wollte die Angelegenheit auf Nachfrage nicht kommentieren.

Er war vor fünf Jahren nach Storkow gekommen und seitdem als "Burgherr" für Stadtmarketing und Tourismus verantwortlich. Noch vor gut zwei Wochen nahm er als Vertreter der Bürgermeisterin, die wegen der Corona-Krise verhindert war, an der Ortsbegehung in Kehrigk teil. Außerdem war er seit längerem beschäftigt mit der Erstellung eines neuen Konzeptes für die Burg, das auch bereits von den Stadtverordneten diskutiert wurde.

Seine Aufgaben übernimmt kommissarisch die Leiterin der Tourist-Info, Sylvia Bartusch. Eine neue Stellenausschreibung hat die Stadt bereits veröffentlicht. Als Kernaufgabe genannt wird darin die strukturelle Weiterentwicklung des Stadtmarketings und des Tourismus unter Einbeziehung der Kernstadt und der Ortsteile sowie die Führung und Leitung des Bereichs Stadtmarketing und Tourismus und deren Mitarbeiter.

Als Qualifikation gefordert wird unter anderem ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Tourismus, Marketing, Wirtschaft, Veranstaltungsmanagement oder Kulturwissenschaften, außerdem mehrjährige Führungs- und Leitungserfahrungen.