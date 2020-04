Volkmar Ernst

Liebenberg (MOZ) Der Löwenberger Gemeindebrandmeister André Haack ist stocksauer. Vermutlich hat ein Brandstifter am Sonntag für einen Großeinsatz der Feuerwehr im Wald am Hertefelder Weg zwischen Liebenberg und Grüneberg gesorgt, und das macht den Feuerwehrmann richtig wütend. Denn dort standen am Sonntagnachmittag zirka vier Hektar Unterholz in Flammen.

Gut 90 Feuerwehrleute mussten anrücken, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Im Einsatz waren alle Löschzüge der Löwenberger Wehr, außerdem noch Kameraden aus Liebenwalde und Oranienburg-Sachsenhausen. "Gerade jetzt, zu Corona-Zeiten ist so einen Einsatz doppelt gefährlich", erklärt Haack. "Natürlich versuchen wir trotzdem, die Abstandsregeln einzuhalten. Aber gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, ein Feuer schnell unter Kontrolle zu bekommen, um Menschenleben sowie Schachwerte zu schützen. Da muss Hand-in-Hand gearbeitet werden, da ist es schwer auf Abstand zu achten." Deshalb bedankt er sich noch einmal bei allen Einsatzkräften, für die Arbeit. Denn leicht sei Brandbekämpfung nicht gewesen. Zum einen habe der Wind die Flammen immer wieder auflodern lassen, zum anderen musste das Löschwasser teilweise mit den Tankfahrzeugen zum Einsatzort gebracht werden. Etwa gegen 19.30 Uhr war der Einsatz beendet, und die von der Forst bereitgestellte Brandwache konnte übernehmen. Die Polizei ermittelt zum Tatverdacht der Brandstiftung.