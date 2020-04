Andrea Linne

Britz Die Haupt- und Ordnungsamtsleiterin im Amt Britz-Chorin-Oderberg, Solveig Spann, bereitet sich intensive auf die bevorstehenden Osterfeiertage vor.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Landkreises Barnim, der Polizeiinspektion und des eigenen Außendienstes sei es vor allem nötig, den Besucherverkehr fernzuhalten. Am Wochenende konnte bei sehr schönem Wetter an einigen Stellen doch ein Zustrom an Familien beobachtet werden. "Wir müssen eine große Flächenausdehnung betrachten und arbeiten intensiv daran, die gültige Eindämmungsverordnung umzusetzen", erläutert die 50-Jährige.

Parkplätze gesperrt

So seien die Freiwilligen Feuerwehren des Amtes informiert, um genau hinzuschauen. Osterfeuer sind allesamt untersagt. In verschiedenen Gemeinden wurden aufgetürmte Holzstapel sogar schon kontrolliert abgebrannt, wie auch aus anderen Kommunen im Barnim berichtet wird. Aber auch privat, darauf weist Solveig Spann hin, werde sehr genau darauf geschaut, dass sich keine Ansammlungen von Menschen zusammenfinden.

Vorsorglich sperrt das Amt daher auch alle Parkplätze am Schiffshebewerk sowie am Kloster Chorin. "Wir wollen von vornherein die Möglichkeit einschränken, diese Ausflugsziele, auch wenn die geschlossen sind, anzusteuern", berichtet die Stellvertreterin von Amtsdirektor Jörg Matthes.

Besondere Sorge machen vielen Anwohnern die Motorradfahrer, die in großen Gruppen die kurvenreichen Strecken im Amtsbereich frequentieren. "Auch die dürfen nur allein oder zu zweit herumfahren", verweist die Ordnungsfachfrau auf die aktuelle Verordnung.

In Telefonkonferenzen werde außerdem mit den Gemeindevertretern regelmäßig auf Probleme hingewiesen. Auch an der Lieper Schleuse greifen demnach weitere Sperrmaßnahmen, teilt die Britzer Amtsleiterin Solveig Spann mit.