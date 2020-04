MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zeugen haben am späten Sonntagabend Polizisten in die Fürstenberger Straße in Frankfurt (Oder) gerufen. Dort hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Mann bemerkt, der mit einer Axt durch den Flur des Hauses lief.

Die Beamten konnten den Gesuchten dann in seiner Wohnung in dem Haus ausfindig machen. Dort fanden sie die Axt sowie Drogen.

Der 41-Jährige befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation, meldeten die Beamten. Er kam in ein Krankenhaus, wo ihm nun ärztliche Hilfe zuteil werden kann.