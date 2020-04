MOZ

Schöneiche (MOZ) Am Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei in den Storkower Weg gerufen. Dort war aus noch ungeklärter Ursache ein Schuppen in Brand geraten. Dadurch wurde die Rückwand des Gebäudes leicht beschädigt. Als Schadenshöhe wird eine Summe von rund 2000 Euro geschätzt. Glücklicherweise gerieten keine Menschenleben in Gefahr. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder), was das Geschehen ausgelöst hatt