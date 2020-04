MOZ

Rüdersdorf (MOZ) Die Polizei hat am Sonntagabend drei Berliner Graffitisprayer im Alter von 30 bis 32 Jahren in Rüdersdorf gefasst.

Auf einem Firmengelände in der Ernst-Thälmann-Straße sah ein Zeuge gegen 19.45 Uhr zwei junge Männer und eine junge Frau beim Graffiti sprayen. Sie flüchteten in Richtung Straße Am Bahnhof.

Die Polizei wurde informiert und die außer Atem geratenen Personen mit beschmutzen Händen angetroffen. In den Fahrzeugen der drei Berliner befanden sich Utensilien zum Sprayen.

Die Polizei beschlagnahmte Sprühdosen, Vorlagen, eine Spiegelreflexkamera und drei Handys. Die Berliner im Alter von 30 bis 32 Jahren hatten drei Zementwaggons besprüht und erhielten entsprechende Anzeigen.