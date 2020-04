MOZ

Schwedt Schwedt. In der Blumenhagener Straße geriet am frühen Montagmorgen der Motorraum eines Mercedes Sprinter in Brand. Da das Fahrzeug nur wenige Meter von einem Einfamilienhaus entfernt abgestellt geparkt war, drohten die Flammen, auch jenes Haus zu erreichen. Kameraden der Feuerwehr konnten dies durch schnelles Eingerifen jedoch verhindern. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Uckermark zum Verdacht der schweren Brandstiftung. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe von rund 45.000 Euro geschätzt.