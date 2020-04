MOZ

Eberswalde Wie der Polizei am Sonntag angezeigt wurde, haben sich Langfinger an acht Lauben einer Kleingartenanlage "Am Forsthaus" zu schaffen gemacht.

In erster Linie fielen ihnen dabei Lebensmittel und Werkzeuge in die Hände. Die Ermittlungen führten kurz darauf in die Coppistraße, wo drei Tatverdächtige in einer Unterkunft gestellt werden konnten. Bei den bereits hinlänglich bekannten 23, 24 und 38 Jahre alten Herren fand sich Diebesgut aus den Lauben. Im Zuge dessen konnten aber auch mögliche Ersthinweise auf die Verursacher eines Heidebrandes tags zuvor in der G.-E.-Lessing-Straße gesammelt werden. Nach bisherigen Ermittlungen waren die 200 qm Heideland nämlich durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt worden. Solche Böller fanden sich auch bei dem Trio an.

Gegen sie wird nun wegen Einbruchsdiebstahl und dem Verdacht der Brandstiftung ermittelt.