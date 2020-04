BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Polizei sucht aktuell Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwoch, 1. April, in der Mühlentorstraße ereignete.

Dabei schlug ein Fußgänger, der mit seinem Hund in der Altstadt Gassi ging, einem E-Bikefahrer grundlos eine Bierdose ins Gesicht. Der 75-jährige Radfahrer befand sich auf dem baulich von der Fahrbahn getrennten Radweg in Richtung Parduin als der Mann ihn attackierte. Daraufhin stürzte der Senior und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fußgänger mit Hund setzte seinen Weg in Richtung Altstädtische kleine Heidestraße einfach fort und ließ den Verletzten ohne jegliche Hilfeleistung am Ort zurück.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es zum Zeitpunkt des Geschehens, ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in der besagten Straße gab. Folgende Personenbeschreibung zum Fußgänger konnte der Geschädigte machen:

-männlich, ca. 30 Jahre

-Kurze Haare

-1,70m – 1,85m groß

-schlanke Statur

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei nun:

Wer hat die Tat beobachtet, oder kann diesbezüglich Hinweise machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381 560-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Außerdem kann das Hinweisformular im Bürgerportal benutzt werden: www.polizei.brandenburg.de.