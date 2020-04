Verfolgungsjagd in Premnitz

René Wernitz

Premnitz (MOZ) Als Beamte des Rathenower Polizeireviers in der Nacht zum Montag einen Radfahrer in Premnitz kontrollieren wollten, ergriff dieser die Flucht. Die Polizei verfolgte ihn.

Nachdem der Mann dann entgegengesetzt zur Einbahnstraße in die Schillerstraße einfuhr und auf einen Parkplatz abbog, verlor er die Kontrolle über sein Bike, kam zu Fall und touchierte in weiterer Folge den ihn verfolgenden Streifenwagen. Dabei verletzte er sich leicht an seiner Hand, benötigte jedoch auf eigenen Wunsch hin keine medizinische Betreuung vor Ort.

Später stellte sich heraus, warum der junge Mann offenbar nicht kontrolliert werden wollte. Die Beamten fanden in den Sachen des 16-Jährigen neben einem nach dem Waffengesetz verbotenen Messer auch eine Soft-Air Pistole und Tütchen mit Betäubungsmitteln (Cannabis).