Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die traditionelle Familiensportveranstaltung "Grand Prix mit Energie" der Stadtwerke Eisenhüttenstadt findet in diesem Jahr nicht wie geplant am 21. Juni statt.

"Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und die Gesundheit der Sportteilnehmer und Besucher nicht zu gefährden, haben wir uns mit großem Bedauern dazu entschlossen, den diesjährigen Grand Prix mit Energie auf der Insel in Eisenhüttenstadt abzusagen", erklärte sagt Robert Böswetter, Geschäftsführer der Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH. "Eine Verschiebung des Grand Prix mit Energie in den Herbst könnte eine Alternative sein, hier müsse man die derzeitigen Entwicklungen aber noch abwarten", so Böswetter.