MOZ

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) In diesem Jahr endet die laufende Förderperiode mit Bundesmitteln für Mehrgenerationenhäuser. Doch auf Antrag werden alle derzeit unterstützten Einrichtungen auch 2021 weiter gefördert. Das berichtet der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke.

Erst für dieses Jahr hatte der Bundestag den Bundeszuschuss für deutschlandweit 535 Mehrgenerationhäuser um 10 000 Euro pro Einrichtung erhöht. Steineke freut sich, dass bisher auch die vier Einrichtungen in seinem Wahlkreis in Neuruppin ("Krümelkiste"), Kyritz, Wittenberge (Bürgerzentrum) und Perleberg ("Perle-Treff") von der Förderung profitieren. "Ab 2021 zahlt der Bund weiter. 40 000 Euro werden pro Jahr an jede Einrichtung fließen", so der Politiker, der bereits alle vier Häuser in der Region besucht hat, wie er erklärt. "Ich war beeindruckt von der Arbeit dort und vom positiven Einfluss der Mehrgenerationenhäuser auf das soziale Leben in unseren Städten", sagt der Bundestagsabgeordnete.

Förderperiode über acht Jahre

Um die Planungssicherheit zu verbessern, wird die nächste Förderperiode nicht mehr nur vier, sondern gleich acht Jahre betragen. "Damit setzen wir ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der Häuser", betont Steineke. Im Januar 2017 war das "Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gestartet worden. Damit konnten Einrichtungen für den Zeitraum von 2017 bis 2020 jährlich 40 000 Euro für ihre Arbeit erhalten. In diesem Jahr war die Unterstützung sogar kurzfristig auf 50 000 Euro erhöht worden.

Drei Viertel des Geldes kamen dabei vom Bund, ein Viertel kam vom Land oder den Kommunen. Durch diese Kofinanzierung soll die Einbettung der Mehrgenerationenhäuser in die Kommunen gefördert und die Rolle der Häuser als kommunale Akteure gestärkt werden, erklärt Steineke. Er ist daher erleichtert, dass nun das Förderprogramm fortgesetzt wird.