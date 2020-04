Manuela Bohm

Milow/Friesack (MOZ) Am frühen Montagmorgen, gegen 5.30 Uhr ereigneten sich zwei Wildunfälle beinahe zeitgleich. Zwischen Milow und Marquede kam es zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Reh, ebenso wie zwischen Friesack und dem Abzweig nach Görne auf der B5. "In beiden Fällen blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt", meldet die Polizeiinspektion Havelland. Die Tiere verstarben am Unfallort an ihren Verletzungen.