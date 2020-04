Hilfe in Bad Belzig

red

Bad Belzig Familien, die auf Grund der Schließung der Tafel in Not geraten, können sich im TRollberg Werkraum Vielfalt in der Brücker Landstraße 1a/c melden und erhalten eine Tüte mit Grundnahrungsmitteln gegen eine kleine Spende (Öl, Nudeln, Reis, Mehl...).

"Wir unterstützen damit den Verein für Arbeit und Leben und weisen darauf hin, dass der VAL weiterhin eine Lebensmittel-Ausgabestelle in der Straße der Einheit 51 montags bis freitags zwischen 10.00 und 12.00 Uhr aufrecht erhält", so Corinna Reinbachvom TRollberg-Team.