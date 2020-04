Sandra Euent

Ketzin/Havel (BRAWO) Zu einem schweren Unfall kam es am Montagvormittag auf der L92 zwischen dem Ketziner Ortsteil Zachow und Roskow. Ein 30-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ist dabei schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Traktor die L92 vor dem Transporter. Der Fahrer des Traktors wollte dann nach links abbiegen, was der 30-Jährige dahinter, der bereits zum Überholen angesetzt hatte, zu spät bemerkte. Der Transporter kollidierte mit dem Spezialanhänger des Traktors, wobei der 30-Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde sofort von eintreffenden Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Der exakte Unfallhergang ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Der Kleintransporter, ebenso wie die verlorene Ladung wurden vom Unfallort geborgen. Die Straße musste für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen teilweise gesperrt werden.