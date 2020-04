BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Zahlen der mit COVID-19-Infizierten ist in der Stadt Brandenburg an der Havel nochmals gestiegen. Aktuell sind 33 laborbestätigte Fälle durch das Gesundheitsamt gemeldet. Vier Personen, zwei davon aus dem Umland, werden aktuell im Brandenburger Klinikum stationär behandelt. Außerdem gab es am Wochenende im Klinikum den ersten Sterbefall einer erkrankten Person aus dem Umland.

Insgesamt befinden sich zudem aktuell 78 Personen in Quarantäne. Zehn Personen sind mittlerweile wieder vollständig genesen.