Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am 14. April sollen die Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr in Falkensees Zentrum beginnen. Vorbereitende Maßnahmen, wie die Einrichtung einer Ampel an der Zufahrt zum Akazienhof, laufen bereits. Ab 14. April geht es dann richtig los und dann wird die Poststraße nur noch in Richtung Rathaus befahrbar sein und auch der Tunnel in der Dallgower Straße gesperrt. Dies hat natürlich Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH informiert über die Einschränkungen und Folgen für den Linien-Bus-Verkehr.

Aufgrund der Bautätigkeiten kommt es zu geänderten Linienführungen: 604 (Falkensee – Potsdam): Der Start- und Endhalt wird nach "Falkensee, Bahnhof/Süd" verlegt. Die Haltestelle "Gesundheitszentrum" entfällt.

651 (Hennigsdorf – Schönwalde – Falkensee): In Fahrtrichtung Bahnhof Falkensee ab Kantstraße via Rathausplatz > Ruppiner Straße > Am Tiefen Grund > Hansastraße/Bredower Straße zum Bahnhof.

652 (Ringlinie Falkensee): Fahrtrichtung "im Uhrzeigersinn" ab Gutspark/Seegefelder Straße via Falkenhagener Anger > Rathausplatz > Ruppiner Straße > Am Tiefen Grund > Hansastraße/Bredower Straße zum Bahnhof.

653 (Dallgow-Döberitz – Falkensee): In Fahrtrichtung Bahnhof Falkensee ab Krummer Luchweg via> Am Tiefen Grund > Hansastraße/Bredower Straße zum Bahnhof.

654 (Finkenkrug-West – Bhf. Falkensee): Verkehrt direkt zwischen Falkensee, Bahnhof und Asternplatz durch die Hansastraße. Ausnahme sind einzelne Fahrten an Schultagen via Krummer Luchweg.

655 (Falkensee – Dallgow-Döberitz): Der Start- und Endhalt wird nach Falkensee, Bahnhof/Süd verlegt. Die Haltestelle Gesundheitszentrum entfällt.

656 (Brieselang – Falkensee): In Fahrtrichtung Bahnhof Falkensee ab Krummer Luchweg via Am Tiefen Grund > Hansastraße/Bredower Straße zum Bahnhof.

Die geänderten Fahrpläne der einzelnen Linien sind im Internet auf havelbus.de/fahrplan zu finden.