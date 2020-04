Rainer Fehlberg

Milmersdorf Die spannendste Partie des 22. Spieltages der Uckermarkliga im Kegelbillard gab es in Milmersdorf. Dort wollte die SG Greiffenberg I unbedingt den dritten Tabellenplatz verteidigen und trat mit einem starken Aufgebot an. Als fünfter Mann hatte sich Maik Fankhauser durch seine Ergebnisse in der zweiten Mannschaft für die Erste qualifiziert. Aber diesmal lief es für ihn in fremder Umgebung nicht optimal, auch weil er schon länger nicht vor dieser Herausforderung stand, sich so beweisen zu müssen. Vielleicht war das Alleinspielen ein Handicap?

Das folgende erste Paar hatte diesmal ebenfalls nicht den großen Schwung: Milmersdorfs Wolfgang Schulz blieb bei 179 Punkten hängen und Marcel Köhler schaffte mit 188 Punkten nur unwesentlich mehr. Im zweiten Paar startete Altmeister Lothar Pahl wie die Feuerwehr mit stattlichen 116 Punkten bis zur Halbzeit. Sein Gegner Torsten Peters hatte mit 108 Punkten zwar ein beachtliches Ergebnis und doch seine Mühe, mitzuhalten. Im zweiten Durchgang verlor Pahl ein wenig den Faden, musste sich insgesamt mit 188 Zählern zufriedengeben, obwohl es für ihn viel hoffnungsvoller aussah. Peters hielt sein Level und kam auf 210 Punkte, was den Gästen zur Halbzeit einen 30-Punkte-Vorsprung bescherte.

Im dritten Paar traten die nominell Besten an, Jörg Geste (Milmersdorf) und Frank Westphal. Bis zur Halbzeit gelang es Geste, seinen Kontrahenten mit acht Punkten auf Abstand zu halten. Aber dann zog Westphal davon, gewann noch mit 243:236.

Für das letzte Paar stand vor Frank Gnadt die schwere Aufgabe, fast 40 Punkte aufholen zu müssen. Bis zum 70. Stoß war er dabei auf einem guten Weg, hatte 33 Punkte aufgeholt. Aber Gnadts 72. Stoß brachte sechs Miese und den Bruch in seinem Spiel. Wenigstens ein 202:198 konnte er retten. Aber der 839:805-Sieg ging an die Greiffenberger Gäste.

Auf die wartet nun in der Liga ein ganz schwieriges Restprogramm: Nach dem machbaren Aufgalopp für das restliche Saisonprogramm in Milmersdorf folgen nun drei gewaltige Auswärtsaufgaben gegen Lychen I, Gerswalde I und Templin. Da wird es unheimlich schwer, den dritten Tabellenplatz zu halten.

Ein Thema spielte am Freitagabend so gut wie keine Rolle – das Coronavirus unterlag dem Billardsport deutlich. "Doch mittlerweile hat es auch uns Freunde des Billardsports erwischt. Die Regelungen haben sich mittlerweile verschärft, sodass auch wir jetzt pausieren müssen", gab Peggy Schmidt, die Vorsitzendes des Billardverbandes Uckermark, bekannt.