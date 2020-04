MOZ

Finowfurt (Viola Petersson) Während der Osterferien hat sie zwar Urlaub. Aber ab 20. April praktiziert sie wieder: Hautärztin Astrid Schömberg. Wie GLG-Sprecher Andreas Gericke bestätigte, sei es gelungen, die Praxis im MVZ Finowfurt, obgleich mit reduzierten Sprechzeiten, fortzuführen. So biete Schömberg, die eigentlich Ende März in den Ruhestand gehen wollte, montags, mittwochs und freitags Sprechstunden an. Im Oberbarnim gibt es nur zwei Dermatologen.