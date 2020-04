Pressestelle

Mittelmark Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind inzwischen 204 (+ 5 zum Vortag) Personen erkrankt. Weiterhin sind die meisten Fälle im Raum Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf sowie Werder (Havel) und Michendorf zu verzeichnen. 32 (+4) der infizierten Personen müssen bisher stationär betreut werden.

Seit dem 1. April kann das Ernst von Bergmann Klinikum in Potsdam wegen etlicher Corona-Fälle keine Patienten mehr aufnehmen. Der Rettungsdienst bringt neue Patienten in die anderen Krankenhäuser im Landkreis oder der Region. Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis ist auf insgesamt sechs Personen (2 in Werder (Havel), 2 in Beelitz und Kloster Lehnin sowie Brück/Mark) angestiegen.

Aktuell befinden sich 231 (Vortag: 231) Personen in (angeordneter) häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle ist leicht angestiegen und beträgt 1.098 (1.088 Vortag) Personen, davon wurden 203 (199 Vortag) negativ getestet und die restlichen befinden sich noch in der Abklärung (326).