Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Jeannine Hartmann schaut auf die Uhr. "So, jetzt muss ich aber loslegen", sagt sie. Schließlich hat sie ein Versprechen gegeben, ein wichtiges noch dazu: Sie will den Bewohnern im Neuruppiner Senioren-Wohnpark den Nachmittag etwas verschönern. Ein Gratis-Konzert steht auf dem Programm, mit dem gebotenen Abstand natürlich. Und Hartmann hat sich ein Ziel gesetzt: Sie will für gute Laune sorgen, wie schwer das in diesen Zeiten auch ist.

Es ist Montagnachmittag, und die Konzerttour von Jeannine Hartmann startet gerade. Es war ein kleiner Eintrag in einer dieser Neuruppin-Gruppen im sozialen Netzwerk Facebook, der sie auf die Idee zu der Aktion gebracht hat. Eine Frau machte sich im Internet Sorgen, wie es den alten Menschen in Pflegeeinrichtungen derzeit geht. Diese trifft das Kontaktverbot zum Eindämmen des Coronavirus besonders hart: Sie dürfen keinen Besuch mehr bekommen. Die Familie kann nicht vorbeischauen und sie aufheitern. Da kam die Frage auf, wie den Bewohnern solcher Einrichtungen geholfen werden kann. Durch selbst gemalte Bilder vielleicht? Oder etwas Musik?

Die Zeit war da

Das war der Punkt, an dem Jeannine Hartmann ins Spiel kam. Musik? Das ist doch ihr Spezialgebiet. Seit vier Jahren ist die Neuruppinerin hauptberuflich als Sängerin unterwegs. Sie begleitet Hochzeiten und runde Geburtstage, öffentliche Veranstaltungen und andere Feierlichkeiten. Das Können ist also da. Die Zeit ist es neuerdings ebenfalls: "Bei mir ging es von 100 auf Null, was die Aufträge angeht", erklärt sie. Eigentlich war sie gut gebucht. Doch dann fielen wegen der Corona-Krise immer mehr Veranstaltungen weg: Hochzeiten wurden auf den Herbst oder gleich ins kommende Jahr verlegt, Partys zu runden Geburtstagen komplett abgesagt. "Als ich im Internet von der Idee mit dem Singen für Senioren las, dachte ich: Ich bin bereit. Jederzeit!"

Sie begann herumzuhorchen, welche Einrichtung überhaupt Interesse an solch einem Konzert haben könnte. Wie der Zufall es wollte, war in der Facebook-Gruppe auch gleich eine Mitarbeiterin des Senioren-Wohnparks. So kam der Kontakt zustande. "Über ein Programm für Senioren musste ich mir keine Gedanken machen. Ich bin oft genug für sie aufgetreten", so Jeannine Hartmann. So standen im Wohnpark Schlager aus den 1950er- und 1960er-Jahren an. "Da können die Zuhörer mitsingen und mitschunkeln."

Stimmung war schnell da

Das letzte Konzert von Jeannine Hartmann fand Mitte März statt. Danach folgten die Absagen und Terminverschiebungen. Also gilt es, an diesem Montagnachmittag einiges nachzuholen. Und das tut die Sängerin dann auch: Sie ist sofort voll da, und es dauert genau zwei Lieder, bis sie die Senioren zum Mitmachen gebracht hat. "Die Gefühle haben Schweigepflicht" ist das Eröffnungslied. Bei "Ich will keine Schokolade" singen die Frauen und Männer schon mit. Sie alle sitzen entspannt zusammen und genießen das mittlerweile ungewohnte Programm. Dann kommt eine leichte Brise an diesem sonnigen Frühlingstag auf. Selbst die Pfleger und Pflegerinnen machen mit: Sie sind erleichtert, dass "ihre" Senioren endlich etwas Abwechslung im Corona-Alltag haben, der viele stark belastet.

Geht es nach Jeannine Hartmann, kommen noch mehr Menschen in den Genuss eines solchen Konzerts. Sie bietet diese Auftritte für soziale Einrichtungen kostenlos an. "Wenn jemand Interesse hat, kann er sich bei mir melden. Ich habe auch spontan Zeit, schließlich sind andere Auftritte weggefallen", sagt die Neuruppinerin. Ihr Engagement versteht sie auch als Dank. Daher wäre es auch möglich, dass sie vor Verkäufern aus dem Einzelhandel oder anderen Helfern in dieser Krise auftritt. "Da fehlt mir bisher nur der Kontakt, der Anhaltspunkt", überlegt die Sängerin. Auch wer eine Idee aus diesem Bereich hat, kann sich bei ihr melden.

Eigentlich ist Jeannine Hartmann der Typ Sängerin, der zu den Menschen geht, sie berührt und Nähe vermittelt. Das alles geht am Montag nicht. Der Abstand zu den Senioren, die der Risikogruppe angehören, beträgt rund zehn Meter. Jeannine Hartmann überbrückt diese Distanz durch ihre Musik. Sie bringt die Männer und Frauen zum Lächeln. Ziel erreicht.

Wer Kontakt zur Sängerin aufnehmen möchte, kann das per Mail an info@jeanninehartmann.de tun.