Seehof Bei dem Feuer in einer Gartenlaube in Seehof geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Feuerwehr musste am Nachmittag des 28. März zu dem Grundstück am Ufer des Ruppiner Sees ausrücken. Der Bungalow brannte ab, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Objekte konnte aber verhindert werden. Die Ermittler der Kripo gehen davon aus, dass unsachgemäßer Umgang mit offenem Feuer die Ursache war.