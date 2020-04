Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Der zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M2) findet in Brandenburg wie geplant vom 15. bis 17. April statt. Das hat die Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Die Grünen) nun entschieden. "Die Medizinstudenten haben sich monatelang auf diese schriftliche Prüfung vorbereitet und sollen sie jetzt ohne Verzögerung absolvieren können." Für diesen Termin hatten sich auch die Studierenden der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) mit Nachdruck eingesetzt, um eine doppelte Prüfung gemeinsam mit dem dritten Abschnitt (M3) des Staatsexamens 2021 zu vermeiden. Die Studierenden des ersten Studienjahrgangs der MHB, die von dieser Entscheidung betroffen sind, sahen eine Verschiebung als enorme Zusatzbelastung.

Voraussetzung für die Prüfung sei eine Durchführung unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienevorschriften betonte Nonnemacher. Ende März hatte das Bundesgesundheitsministerium den Ländern freigestellt, ob das Zweite Staatsexamen verschoben wird. Nonnemacher entschied sich für die Durchführung der Prüfungen, da in der Corona-Krise alle verfügbaren Kräfte im Gesundheitswesen benötigt würden. "Es melden sich auch in Brandenburg viele Medizin-Studierende, die in dieser schwierigen Zeit helfen wollen. Sie übernehmen in einer ernsten Lage Verantwortung. Das zeichnet Ärzte sowie alle Pflegekräfte aus", betonte die Ministerin.