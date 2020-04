OGA

Rheinsberg Polizisten kontrollierten am Sonntag gegen 19 Uhr in Adamswalde einen Ford, an dem die amtlichen Kennzeichen seit zehn Jahren entstempelt waren. Diese wurden einmal für einen Trabant ausgegeben. Der Fahrzeughalter – ein 19-jähriger Ostprignitz-Ruppiner – erschien wenig später an dem Auto und gab zu, dass die Kennzeichen nicht an diesen Wagen gehörten. Es wurde ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und eines möglichen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem 19-Jährigen untersagt.