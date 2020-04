MOZ

Wittstock Die Stadtverwaltung Wittstock passt die Zeiten für die Corona-Hotline an. "Die Auswertung der Erkenntnisse seit dem Zeitpunkt der Freischaltung am 19. März hat ergeben, dass sich die Anrufe auf bestimmte Zeiten konzentrieren", erklärt Pressesprecher Jean Dibbert. Deshalb ist die Hotline unter der Nummer 03394 429900 jetzt montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr erreichbar. An den bevorstehenden Osterfeiertagen ist das Telefon vom 10. bis 13. April jeweils von 8 bis 12 Uhr besetzt. Fragen zum Thema Coronavirus werden auch per E-Mail unter corona@stadt-wittstock.de beantwortet.