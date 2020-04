Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Der Frühling kommt, und damit kehrt auch der Wochenmarkt am Sonnabend auf den Schulplatz in Neuruppin zurück. Ab dem 18. April können dann nicht nur wie bisher am Dienstag, Donnerstag und Freitag regionale Produkte erstanden werden, sondern auch sonnabends von 8 bis 12 Uhr. Im Angebot sind unter anderem Fisch, Honig aus der Umgebung, Obst, Gemüse und Eier, berichtet Christian Ringleb von der Inkom Neuruppin. "Natürlich wird es auch frisch gestochenen Spargel aus der Region geben." Er bittet die Markt-Besucher wegen der Corona-Krise die nötigen Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.