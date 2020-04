Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Wolfgang Titze ist verwundert. Der Inhaber des Rheinsberger Keramikhauses ist einer von drei Gesellschaftern der benachbarten Carstens Keramik. Sein Geschäft hat bis zuletzt den Werksverkauf der Manufaktur betrieben und gehört zu den größten Abnehmern. Doch seit die Fabrik Insolvenz angemeldet hat, erhalte Titze keinerlei Informationen mehr. Nun ist der Liefervertrag gekündigt worden.

Der Grund sei ihm nicht mitgeteilt worden, sagt Titze. Als er am vergangenen Freitag selbst bei Carstens vorbeischaute, sah er den Grund. Das Unternehmen baut einen eigenen Werksverkauf auf. "Wir befinden uns in der Sanierungsphase und haben beschlossen, die Lieferverträge zu kappen", sagt die Rechtsanwältin Jeannette Bolle, die für die Kanzlei BBL Bernsau Brockdorff mit der Insolvenzabwicklung betraut ist. Der Rheinsberger Traditionsbetrieb hatte im Januar Insolvenz beantragt. Das Verfahren ist am 1. März eröffnet worden. Am 9. März sei Titze darüber informiert worden, dass die Lieferungen beendet werden. Der Grund dafür ist, dass Titze laut Vertrag 30 Prozent Rabatt auf die Lieferungen erhalten hatte. "Das passt nicht in unser Sanierungskonzept. Diese Umsätze fehlen", sagt Bolle. Stattdessen soll der Werksverkauf direkt vor Ort geschehen. "Eigentlich sollte es am 9. April losgehen, aber die Corona-Krise kam uns dazwischen", so Bolle. Wegen der Krise ruht seit dieser Woche auch die Produktion. "Wir hoffen, sie in zwei Wochen wieder anschieben zu können. Unsere Abnehmer stehen bereit. Es ist keiner abgesprungen, die Lieferungen wurden nur auf Eis gelegt", so Bolle. Nur das Keramikhaus wird zumindest vorerst nicht mehr beliefert.

Wolfgang Titze sucht nun nach Wegen, das zu kompensieren. Zum einen verkauft er in seinem Geschäft auch Gefäße anderer Keramiker. Zum anderen habe er für den Fall, dass Carstens Keramik nicht zu retten sei, bereits überlegt, wie die Gefäße von anderen Keramikern hergestellt werden können.