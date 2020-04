Peggy Lohse, Conradin Walenciak

Fürstenwalde (MOZ) Im Landkreis Oder-Spree haben sich seit Beginn der Coronavirus-Verbreitung 85 Menschen infiziert (Stand Montag, 0 Uhr). Wie Gesundheitsamtsleiter Dr. Ricardo Saldaña-Handreck in einer Videobotschaft am Montagnachmittag mitteilte, seien 32 Erkrankte wieder genesen. 137 Menschen befänden sich in häuslicher Isolation. Der Corona-Verdachtsfall in einem Seniorenheim im Kreisgebiet hat sich nicht bestätigt, hieß es vom Kreis auf Anfrage.

Ein positiver Trend könne vorgewiesen werden, so der Gesundheitsamtsleiter: "Wir haben weniger neu positiv Getestete", wendet sich Saldaña-Handreck an die Bürger, "auch aufgrund Ihrer Mithilfe im Rahmen der Eindämmungsverordnung." Er begrüße deren Verlängerung. Denn eine Lockerung könne schnell "ins Gegenteilige führen", womöglich in eine Situation, auf die sich "unser Gesundheitswesen nicht einstellen kann". Er appelliert, auch bei schönem Wetter nicht nachlässig zu werden.

In Fürstenwalde beobachteten die Mitarbeiter von Ordnungsamt und Polizei am Wochenende eine weitestgehende Einhaltung der Verordnung, teilte Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling mit. Der Bußgeldkatalog musste nicht angewendet werden. In den kommenden Tagen werde das Ordnungsamt besonders die Supermärkte kontrollieren. "Auch wenn rund um Ostern mehr Kunden in die Läden kommen, muss die Abstandsregel eingehalten werden", so Trilling.

Aktuelles in unserem Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin