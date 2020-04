Marco Marschall

Eberswalde Nudeln und Konserven sind Supermarktkunden auf Dauer offenbar zu eintönig. Die Eberswalder Fleisch- und Wurstwaren aus dem Stammwerk in Britz haben mit der Coronakrise eine Absatzsteigerung erfahren. Mit Beginn der Hamsterkäufe schon vor fünf Wochen habe sich die Nachfrage nach den Wurstprodukten verdoppelt, bei den Fleischprodukten habe sie sich sogar verdreifacht. Das berichtet Sebastian Kühn, einer der Geschäftsführer der Eberswalder Wurst GmbH. "Bei den Fleischprodukten ist sie wieder zurückgegangen auf das hohe Niveau wie sonst vor Ostern. Bei der Wurst ist es hoch geblieben", sagt er.

Selbstversorgung bringt Plus

Im Normalbetrieb werden in Britz pro Woche 500 Tonnen Fleisch verarbeitet. Überwiegend Schweinefleisch, ein bisschen Rind. Beliefert wird damit der große Einzelhandel. Der enorme Anstieg mit der Corona-Krise ist deshalb bemerkenswert, weil die Produkte für längerfristige Bevorratung im Katastrophenfall kaum geeignet sind. Die Haltbarkeit liegt im Fleischbereich bei zehn, im Wurstbereich bei 30 Tagen.

Allerdings müssen sich Verbraucher derzeit in viel größerem Maße selbst versorgen. Während das Gastrogewerbe in Existenznot gerät, profitieren Hersteller, die ihre Waren in Supermärkten anbieten. Dessen ist sich auch der EWG-Geschäftsführer bewusst. Auch Frischwaren sind gefragt, Milch und Butter schnell vergriffen. Und wie die MOZ schon berichtete, boomt auch der Lieferservice des Landwirtschaftsbetriebs Ökodorf Brodowin.

Das ist genau wie die Nachfrage nach Eberswalder Wurst vielleicht mit einem in Krisenzeiten stärker ausgeprägten Lokalpatriotismus am Kühlregal verbunden. "Die stärkere Nachfrage könnte auch daran liegen, dass Kunden die Unternehmen unterstützen wollen, die in der Region produzieren", meint Sebastian Kühn. "Für mich ist interessant, was danach passiert", sagt er und fordert die Politik auf, über mehr Regionalität in der Landwirtschaft nachzudenken.

Weder genug Schlachtbetriebe noch Schweine gebe es in Brandenburg, um die Menge an Rohstoff zu liefern, die im Britzer Werk verarbeitet wird. Daher wird der Großteil aus anderen Bundesländern eingekauft. Die ausschließlich von Brandenburger Landwirten stammende Ware bietet das Werk unter dem Qualitätssiegel "100 Prozent Regional" an. "Da müssen wir weiter anknüpfen, brauchen aber auch Partner, die die Ware vermarkten", sagt Kühn. Und letztlich liege der Hebel beim Verbraucher. Er müsse penibel hinterfragen, wo die Ware herkommt und ob sie den eigenen Ansprüchen genügt.

600 Beschäftige geben Gas

Damit auch künftig Eberswalder in den Regalen liegen, gebe die Belegschaft in Britz gerade mehr als 100 Prozent, hebt der Geschäftsführer hervor. 300 Menschen sind im Betrieb angestellt, weitere 300 über Werks- und Leiharbeit tätig. Infolge der Grenzschließung nach Polen seien 50 Mitarbeiter auf einen Schlag weggebrochen, berichtet Kühn. Durch gute Kontakte in andere Bundesländer sei es gelungen, personelle Unterstützung zu bekommen. Und auch die Kita-Notbetreuung sei auf Nachdruck des Arbeitgebers größtenteils durchgesetzt worden. Ein Selbstläufer sei das nicht gewesen. Anträge seien vom Landkreis zunächst negativ beschieden worden, berichtet Kühn. "Bei uns zählt derzeit jede Hand."