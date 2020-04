Warschau (MOZ) Um Polens Demokratie ist es vielleicht doch nicht ganz so schlimm bestellt wie um die ungarische. Denn immerhin regt sich in Warschau selbst in den eigenen Reihen Widerstand gegen den Vorsitzenden der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, während Victor Orban in Budapest immer mehr in die Rolle eines Autokraten schlüpft.

Dieser hoffnungsvolle Schluss lässt sich jedenfalls aus dem Rücktritt des bisherigen polnischen Vize-Regierungschefs Jaroslaw Gowin ziehen. Der 57-jährige Wissenschaftsminister, der schon immer als einer der wenigen Liberalen in den Reihen der PiS galt, hatte es tatsächlich gewagt, gegen den Starrsinn aufzubegehren, mit dem Kaczynski an der für den 10. Mai geplanten Präsidentenwahl festhält. Und sich damit Argumenten der Opposition angeschlossen, die die Wahl unter den gegenwärtigen Umständen als undemokratisch (weil kein Wahlkampf möglich ist) und gefährlich (wegen der Corona-Pandemie) einstuft.

Sollte Kaczynski jetzt weiter an dem Plan festhalten, den Urnengang per Briefwahl durchzuziehen, droht der PiS eine gehörige Blamage. Denn die Beteiligung könnte so niedrig sein, dass der künftige Staatspräsident kaum noch demokratisch legitimiert wäre. Ohnehin galt der bisherige Amtsinhaber Andrzej Duda seit seiner Wahl vor fünf Jahren nur als Marionette in den Händen Kaczynskis.

Freilich erfolgte der Rückzug von Vizeregierungschef Gowin vor allem deshalb, weil er sich mit rationalen Argumenten nicht gegen Kaczynski und dessen engstes Gefolge durchsetzen konnte. Doch zugleich hat er demonstriert, dass es im Gebälk der PiS gehörig kracht. Und damit gezeigt, dass es in Polen offenbar auch noch eine Chance für vernünftig denkende Politiker gibt.