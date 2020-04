Olaf Gardt

Siehdichum (MOZ) Ich war ganz verzaubert von diesem gut gepflegten Wanderweg", kommentierte eine Leserin die Instagram-Bilder des Spree-Journals vom Wirchensee. Zauberhaft und mystisch ist es nicht nur dort, sondern im gesamten Schlaubetal, das man in diesen Tagen bei einsamen Wanderungen entdecken kann.

Das Bachtal mit seinen 25 Kilometern Wanderweg bietet dabei Überraschungen für viele Interessengebiete. Da ist die Vogelwelt. Die Wälder an der Schlaube sind ein Paradies für Spechte. Ihr Klopfen hört man garantiert, mit etwas Glück sieht man nicht nur Bunt-, sondern auch Schwarz- und Kleinspechte. Der "Große Horst", die weit in den Wirchensee reichende Halbinsel, hat ihren Namen wohl von den Nistplätzen der Adler, die dort einst Nachwuchs aufzogen. See- und Fischadler gibt es immer noch im Schlaubetal, ihretwegen dürfen die Seen auch nur zu bestimmten Zeiten mit Booten befahren werden. Das schränkt zwar Angler ein, aber dort, wo sie dem Fisch nachstellen dürfen, fangen sie gute Karpfen und Hechte, auch Welse kommen vor. Wer wie die Angler geduldig am Wasser sitzt, hat zudem gute Chancen, einen Eisvogel zu entdecken. Im Frühjahr kündigen sich die Jäger oft durch ihr schrilles Pfeifen an. Das Schlaubetal ist zudem Jagdrevier des Rotmilans. Es gibt Haubentaucher und Blesshühner, Schell- und Reiherenten. Die Gebirgsstelze, die nur an sauberen Fließgewässern brütet, kann man ebenso wie den Fischreiher entdecken.

Und dann ist das Schlaubetal auch forstwirtschaftlich interessant. Die Kiefer, der märkische Brotbaum, macht hier richtig was her. Es gibt Exemplare, die rund 200 Jahre alt sind. Da braucht es zwei Personen, um den Stamm zu umfassen. Noch sind die Buchen und Eichen kahl und an einigen Abschnitten der Wanderwege raschelt das Laub des Vorjahres unter den Füßen. Doch man kann auch erstes Grün entdecken. Winterschachtelhalm und Adlerfarn. Einige Blüten zeigen sich, blaue Veilchen und gelbe Mahonien sind dabei.

Ein geschichtsträchtiger Ort ist der Försterfriedhof in Siehdichum. Dort hat der königliche Forstmeister Wilhelm Reuter im Jahr 1913 seine letzte Ruhe gefunden. Reuter hat das, worüber jetzt seit vielen Jahren geredet wird, praktiziert: den Waldumbau. Von einer Reise nach Amerika brachte er Roteichenstecklinge mit. Die daraus gewachsenen Baumriesen kann man rund um den Hammersee entdecken. Außerdem führte er Douglasie, Rotbuche und Schwarznuss ein.

Viele Fragen gibt es für Namenskundler. Ob der Schinkensee wirklich etwas mit geräuchertem Schweinefleisch zu tun hat? Warum ein kleiner Wohnplatz am Hammersee den auffordernden Namen Siehdichum trägt, das weiß man nach seiner Wandertour.

Gute Startmöglichkeiten für eine Schlaubetalwanderung gibt es mehrere. Müllrose (auch ÖPNV: RB 36) gilt als Tor zum Schlaubetal. Parkplätze findet man direkt an der Bremsdorfer Mühle (B 246 zwischen Bremsdorf und Dammendorf) und an der Landstraße zwischen Treppeln und Groß Muckrow an der Schlaubemühle. Auch in der Nähe des Gasthauses Siehdichum bei Schernsdorf kann man sein Auto abstellen.