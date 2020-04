Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Engagement der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburgs ist wichtig und wertvoll. Für das Personal der niedergelassenen Arztpraxen gibt es kein schützendes Homeoffice oder die Möglichkeit der sozialen Distanzierung. Sie sind jeden Tag der Gefahr ausgesetzt, sich zu infizieren, da sie einen Großteil der Tests von Corona-Verdachtsfällen bewältigen.

Es wäre jedoch ein Irrtum, aus Angst vor Ansteckung nicht mehr zum Arzt zu gehen. Der hausärztliche Normalbetrieb muss weiterlaufen. Herzkreislauf- oder Stoffwechselerkrankungen sind unbehandelt genauso lebensbedrohlich wie ein zu spät diagnostiziertes Krebsleiden. Außerdem schlagen einige Mediziner schon Alarm, dass durch ein geringeres Patientenaufkommen die Einnahmen wegbrechen würden.

Niemand profitiert also davon, wenn Patienten ihre Beschwerden hinten anstellen. Bevor also riskanterweise die Füße still gehalten werden, sollten Kranke lieber beim Arzt anrufen und nachfragen. Rezepte können auch postalisch versandt werden. Aber auch die Patienten selbst können zum Schutz des Praxispersonals beitragen: Wer vor Ort erscheint, dem werden die Mitarbeitenden für das Tragen einer Schutzmaske und die Einhaltung der Abstandsregeln dankbar sein.