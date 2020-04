Elke Kögler

Oberhavel (MOZ) Polizeibeamte führten am Sonntag erneut Kontrollen zur Einhaltung der Eindämmungsverordnung durch. Dabei wurden unter anderem in Vehlefanz am Nachmittag am See mehrere Personen beim Grillen ertappt Den Mitgliedern einer Familie wurden Platzverweise ausgesprochen. Im Stadtgebiet Ora-nienburg wurden ebenso Personen in Wohnungen und auf Hinterhöfen angetroffen, die dort nicht wohnhaft sind und sich laut Regeln der Verordnung dort nicht aufhalten dürfen.