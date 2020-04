Elke Kögler

Zehdenick (MOZ) Eine schwarz–silberne Harley-Davidson ist am Sonntag innerhalb von 20 Minuten, in der Zeit von 13.10 bis 13.30 Uhr, in der Berliner Straße in Zehdenick gestohlen worden. Das Motorrad mit Eberswalder Saisonkennzeichen stand dort gesichert in einer Toreinfahrt. Das Krad, welches einen geschätzten Wert von 16 000 Euro hat, wurde von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Zudem wurde eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.