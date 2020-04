Elke Kögler

Oberhavel (MOZ) Ambulante Pflegedienste sowie stationäre Pflegeeinrichtungen, die akuten Bedarf an Ausrüstung zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus haben, können von Materiallieferungen an die Oberhaveler Kreisverwaltung profitieren, informiert die Verwaltung. Pflegeeinrichtungen wenden sich per E-Mail an verwaltungsstab@oberhavel.de. Die Kontaktdaten sind anzugeben sowie die Dringlichkeit darzulegen. Ausgabe der Materialien: 9. April.