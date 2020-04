Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) "Alle Patienten der Fachklinik sind abgereist, der größte Teil des Personals ist zu Hause", sagte Angela Krug, Geschäftsführerin der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH, am Montag. Das kreiseigene Unternehmen ist die Muttergesellschaft der Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde. Nachdem der Coronavirus bei einer Ärztin und einem Patienten nachgewiesen worden war, entschieden Klinik-Leitung und Gesundheitsamt am Freitag, das Haus vorübergehend zu schließen.

Bisher keine Syptome

Beiden Infizierten geht es gut, sie weisen bisher keine Symptome auf. Der Patient ist schon entlassen worden.

"Wann die Klinik wieder öffnet, wissen wir nicht, gehen aber von 14 Tagen aus", fügte Angela Krug hinzu. Die Leitung warte die Anordnung des Gesundheitsamtes ab. Für die Mitarbeiter der Fachklinik und Moorbad sei Kurzarbeit beantragt worden, sagte die Krankenhaus-Geschäftsführerin. "Sie haben Angst, folglich ist die Stimmung gedrückt." Es gebe für Reha-Kliniken ein besonderes Hilfspaket. "Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen und versuchen alles, was möglich ist", versprach sie. Im Haus selber beginnen nun die Reinigungsarbeiten.

Nur wenige erfahrene und examinierte Pflegekräfte sowie Ärzte könnten unter Umständen an andere Krankenhausstandorte eingesetzt werden. Die meisten Mitarbeiter der Klinik seien aber Physiotherapeuten, die derzeit in den Akutkrankenhäusern kaum gebraucht werden.

Vorbereitet auf Härtefall

Die Krankenhaus-Gesellschaft bilde derzeit Ärzte und Pflegekräfte der Intensivstationen weiter, um sie auf den Härtefall so gut wie möglich vorzubereiten. Covid-19-Patienten sollen am Standort in Strausberg konzentriert werden, erklärte Angela Krug. Sollte der Bedarf an Beatmungsplätzen durch viele Erkrankte deutlich ansteigen, werden sogar Geräte von Wriezen nach Strausberg verlegt. Sie hofft dabei, dass sich das Personal in Strausberg nicht infiziert.