Dietrich Schröder

Slubice (MOZ) Ein Liter Superbenzin für umgerechnet 86 Cent, auch der Diesel deutlich unter einem Euro. Für Brandenburger, die bis zur Grenzschließung regelmäßig zum Tanken über Oder und Neiße gefahren sind, wäre Polen derzeit ein wahres Paradies. Allein, diese Fahrten sind aus den bekannten Gründen nicht möglich.

"Auch wir würden uns freuen, wenn die Deutschen so wie immer zu uns kämen. Gerade jetzt, in der Woche vor Ostern, wäre hier jede Menge los." Das sagt Eugeniusz Konopka, einer der vielen Basarhändler aus dem Grenzort Słubice. Doch die Grenzmärkte sind geschlossen, nicht einmal die Spargelhändler hätten geöffnet, weil Polen dieses Gemüse nicht so sehr kaufen, berichtet Konopka am Telefon.

Wie sie solche Verluste verkraften können, darüber zerbrechen sich derzeit Tausende Händler und Unternehmer in Polen den Kopf. Die Soforthilfen, die die Warschauer Regierung beschlossen hat, sind nicht so üppig wie in Deutschland. 2000 Złoty (knapp 500 Euro) können kleine Firmen zwar beantragen. "Aber wie lange soll das reichen?", fragt sich nicht nur Konopka.

Kurzarbeitergeld so wie in Deutschland gibt es östlich der Oder nur in geringem Umfang. Vor allem große Firmen können stattdessen die Übernahme der Sozialversicherungskosten für ihre Arbeitnehmer durch den Staat beantragen. Das alles steht im "Schutzschirm-Programm gegen das Corona-Virus", das Staatspräsident Andrzej Duda am Wochenende unterzeichnet hat.

Aufgrund der stark gefallenen Einnahmen halten 46 Prozent der Firmen eine Absenkung der Löhne und Gehälter ihrer Mitarbeiter jedoch für unabdingbar. 28 Prozent der Unternehmen sehen sich sogar gezwungen, Teile der Belegschaft zu entlassen. Die Zahlen entstammen einer Umfrage des zentralpolnischen Wirtschaftsinstituts von Ende März.

"Im Prinzip erlebt unser Land seine erste Wirtschaftskrise seit über 20 Jahren, denn selbst in der Finanzkrise 2008 waren wir das einzige Land in Europa, in dem das Bruttoinlandsprodukt stieg", hieß es am Sonntagabend in der Hauptausgabe der Fernsehnachrichten. Die regierungskritische Zeitung "Gazeta Wyborcza" sagt voraus, dass die Arbeitslosigkeit schon bald über zehn Prozent steigen werde. Das wären dann mehr als zwei Millionen Menschen, ohne die Zehntausenden ukrainischen Gastarbeiter.

Der Kommentator der neutraleren Zeitung "Rzeczpospolita" meint: Die zu vergebenen Mittel seien nicht vergleichbar mit denen in Deutschland. Nun räche sich, dass Polen nicht in guten Zeiten gespart habe, das Geld fehle jetzt in der Not.