Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die Sonne treibt die Ausflugsgäste aufs Land: Obwohl es nach der Berliner Verfügung strikt untersagt ist, fahren die Hauptstädter am Wochenende in Scharen in die Uckermark. Überall tauchen Fahrzeuge mit fremden Kennzeichen auf, vor allem aus Berlin. An Tankstellen, auf den Parkplätzen der Supermärkte, an Waldrändern und Seen sind die B-Nummern erkennbar. Auf Stellflächen am Rand des Nationalparks Unteres Odertal gab es teilweise keine freien Plätze, zum Beispiel an der Kanalbrücke in Stolpe. Die Hälfte der Wagen kommt aus Berlin. Auch am Peetzigsee das gleiche Bild. Besonders betroffen ist Altkünkendorf. Am schönen Sonntagnachmittag stehen allein im Ort und an der Straße zum Welterbe bis zur 60 Fahrzeuge, davon zwei Drittel aus Berlin, aber auch auffällig viele Menschen aus dem Barnim.

Teilweise in Gruppen bis zu zehn Personen wandern die Besucher durch den Wald. Viele haben Rucksäcke, Fahrräder, Campingstühle und Hunde dabei. An den Einfahrten zu Forstwegen hat es bereits Ärger mit Waldarbeitern gegeben, weil deren Fahrzeuge nicht mehr herauskommen. An Seen tauchen Fahrzeuge mit B-Nummern auf, deren Insassen mit voller Angel-Ausrüstung einen Ufer-Platz ergattern. Ganze Kolonnen mit Motorrädern düsen über leere Landstraßen. Vor Bungalows und Datschen packen Familien ihren Einkauf aus, um so gerüstet das Wochenende im Garten zu verbringen.

Unterschiedliche Regelungen

In der uckermärkischen Kreisverwaltung beobachtet man mit Sorgen die drastisch zunehmenden Reisebewegungen aus der Hauptstadt aufs Land. Es besteht höchste Gefahr, dass dadurch die Corona-Infektionszahlen in die Höhe schnellen. Nach der Berliner Eindämmungsverordnung dürften die Hauptstädter überhaupt nicht ausrücken, so die Einschätzung der Kreisverwaltung. Die Brandenburger Einschränkungen sehen aber bislang keine Einschränkungen vor. Auch die Uckermark will noch kein Einreiseverbot verhängen. Also gilt: "Wer hier seinen Zweitwohnsitz hat, kann nach unserer Verordnung herkommen, verstößt aber gegen die Berliner Verordnung", heißt es aus dem Landkreis. Man könne und werde aber die Einhaltung der Berliner Regeln hier nicht kontrollieren.

"Es wäre schon von Vorteil, die Leute würden zu Hause bleiben", so Pressesprecherin Ramona Fischer. Doch angesichts der begonnenen Ferien und der bevorstehenden Ostertage ist mit weiteren Ausflugskolonnen zu rechnen. Die Landrätin hat daher bei Bürgermeistern und Amtsdirektoren um Amtshilfe ersucht für verstärkte Kontrollen in den nächsten Tagen. Wer Ferienwohnungen nicht für den Eigenbedarf nutze und stattdessen vermiete oder kostenlos zur Verfügung stelle, müsse mit heftigen Strafen rechnen. Auch an die eigenen Kinder dürfe der Schlüssel für das Ferienhaus in der Uckermark nicht vergeben werden. Dauercamper dürften Campingplätze nicht aufsuchen, es sei denn, sie haben einen dauerhaften Wohnsitz darauf.

"Wir appellieren an die Bevölkerung, zu den Ostertagen nicht zu verreisen, auf größere Ausflüge zu verzichten und auch keine Verwandten und Bekannten einzuladen", so Ramona Fischer. Dazu soll es noch einen gesonderten Aufruf des Landkreises geben.