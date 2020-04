Hans Still

Bernau (MOZ) Das könnte noch extrem heikel und bitter werden: Obwohl Barnimer Gastronomen mit Liefer- und Außer-Haus-Angeboten bemüht sind, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise wenigstens etwas einzudämmen, halten sich die wirtschaftlichen Effekte dieser Offerten augenscheinlich in Grenzen. So verzichtet Rico Mitzscherlich vom Bernauer "Hofgeflüster" in der Brüderstraße derzeit komplett auf dieses Angebot, da "es sich aus jetziger Sicht nicht lohnen würde". Die 13 Mitarbeiter des Restaurant befinden sich in Kurzarbeit. Unter normalen Umständen hätte ihm das vergangene Wochenende mit dem erlebten Terrassenwetter sicher zahlungskräftige Kunden beschert. "Wir entscheiden von Woche zu Woche neu", sagt Mitzscherlich, der im Gastraum und auf der Terrasse jeweils 70 Kunden verköstigen könnte.

Im "Ristorante Casa Vicina" in der Bernauer Breitscheidstraße entschied die Geschäftsführung anders. "Wir haben viele Stammkunden, die zum Glück per Telefon bestellen und ihr Essen dann abholen", beschreibt ein Mitarbeiter die derzeitige Situation. Auch dort befinden sich Kollegen in Kurzarbeit, die Arbeit reicht eben bei weitem nicht für alle.

Besonders hart trifft die Corona-Krise das Wandlitzer Strandrestaurant "Ristorante alla Fontana". 2019 war ein sicher nicht unwichtiger Teil des Umsatzes weggebrochen, weil dem Inhaber wegen der Munitionssuche im Wandlitzsee eine Mauer aus Strohballen vor den Wintergarten gestellt wurde. "Wir sind wohl vom Pech verfolgt. Erst die Munitionssuche, jetzt Corona", reagiert ein Mitarbeiter auf das Dilemma. "Ohne Corona wäre das Restaurant am Wochenende bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen", heißt es nun. Stattdessen wird zwar auf Bestellung gekocht, aber gegessen werden muss zuhause, ohne Seeblick.

Auch das Ützdorfer "Jägerheim" läuft auf Sparflamme, wie der frühere Inhaber Horst Geiseler berichtet. Sein Sohn Ralf und Schwiegertochter Jaqueline schickten die Mitarbeiter zwangsläufig in Kurzarbeit. "Für die fünf Auszubildenden gibt es keine Kurzarbeit, wir wollen sie ja auch unbedingt behalten", erklärt Geiseler die Situation. Das "Jägerheim" hat Flyer entworfen und verteilt, um den Außer-Haus-Verkauf bekannter zu machen. "Aber das muss sich natürlich erst herumsprechen", weiß Geiseler.

Nicht anders verhält es sich in Schönerlinde, wo Lars Begemann die "Linde" betreibt. Auch er stellt nun täglich die Tafel mit den Angeboten des Tages heraus. "Bei uns gibt es eine Wochenkarte mit deutscher Küche, am Karfreitag wird es Matjes geben", erzählt Begemann, während er gerade Rotbarsch-Filet brät.

Sämtliche Feiern entfallen vorerst

Ihm wie sämtlichen anderen Barnimer Gastronomen sind eine Vielzahl von Familienfeiern weggebrochen. "Ostern war immer der Saisonauftakt", sagt beispielsweise Horst Geiseler. Und der Schönerlinder Begemann denkt an Himmelfahrt, an Familienfeiern und an Jugendweihen, die vermutlich nicht nachgeholt werden, wenn die Beschränkungen weiterhin bestehen bleiben. Rico Mitzscherlich ärgert sich indes über die Brandenburger Bürokratie. Vor über zwei Wochen wurden alle Hilfsanträge gestellt, Antwort gab es bislang keine. So erging es auch anderen Gastronomen.