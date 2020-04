Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Corona-Krise hat auch die Kommunalpolitik in Eisenhüttenstadt ausgebremst. Mehrere Fachausschüsse sind ausgefallen, in denen eigentlich über den Haushalt für das laufende Jahr beraten werden sollte. Der Haushaltsbeschluss soll deshalb in den Juni verschoben werden.

Dabei dürften die Planansätze für dieses Jahr sowieso nicht mehr stimmen. Die schwere Wirtschaftskrise wird sich auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer auswirken, die immerhin ein Fünftel der Einnahmen ausmachen. 11,4 Millionen Euro hat Kämmerin Gudrun Grund für 2020 eingeplant, deutlich mehr als in den Vorjahren – aber das war vor der Corona-Krise. Nun wird der Haushalt voraussichtlich erst Mitte des Jahres beschlossen. Bis er genehmigt ist, dauert es noch einmal ein paar Wochen. Bis dahin gilt in Eisenhüttenstadt die vorläufige Haushaltsführung. Nur dringend erforderliche Ausgaben dürfen getätigt werden.

Aber nicht nur über den Haushalt muss abgestimmt werden. Es stehen Vergaben an, damit zum Beispiel an der neuen Feuerwache weiter gebaut werden kann. Damit dafür nicht die Stadtverordneten zusammengetrommelt werden mussten, wurde darüber in einem Eilentscheid entschieden. Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Perske und Bürgermeister Frank Balzer haben dazu laut Kommunalverfassung die Möglichkeit. Die Stadtverordnetenversammlung beziehungsweise der Hauptausschuss segnet das dann im Nachhinein ab.

Wie und wo das Kommunalparlament und die Ausschüsse zusammentreten, darüber stimmen sich Wolfgang Perske, die Verwaltung und die Fraktionsvorsitzenden ab. Demnach soll nach Ostern ein Hauptausschuss und Ende April die Stadtverordnetenversammlung stattfinden.

Die Regelung des Landes erlaubt das, allerdings muss auf den Mindestabstand zwischen den Sitzungsteilnehmern geachtet werden. Der Hauptausschuss mit seinen 13 Mitgliedern wird deshalb im Saal der Stadtverordnetenversammlung tagen. Die Stadtverordnetenversammlung selbst soll in der Aula einer Grundschule stattfinden. Dort müssen allein 32 Stadtverordnete untergebracht werden mit ausreichend Abstand. Dazu kommen Verwaltungsmitarbeiter und, womöglich limitiert, auch Zuschauer. Wolfgang Perske weist darauf hin, dass es auch unter den Stadtverordneten nicht wenige gibt, die durch Vorerkrankungen und ihr Alter zu Risikogruppen gehören, die es vermeiden sollten sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Deshalb ist es wichtig, dass die Abstände zwischen den Stadtverordneten eingehalten werden.

Beschluss zu einem B-Plan

Im Hauptausschuss wird es um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Wohnanlage hinter der alten Feuerwache in Fürstenberg gehen. Auf dem ehemaligen Gaswerksgelände sollen mehrere Eigenheimparzellen entstehen. Im nicht öffentlichen Teil stehen Grundstücksverkäufe auf der Tagesordnung. Wolfgang Perske erklärt, dass bei den Fraktionsvorsitzenden die Meinung vorherrsche, die Haushaltsberatung in die Ausschüsse im Mai zu verschieben.